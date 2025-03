De Donatis: Maria, mãe zelosa, sinal de esperança para quem a invoca

Na Praça São Pedro, o Terço pela saúde do Papa foi animado pela Penitenciaria Apostólica. O penitencieiro-mor recordou a devoção de Francisco a São José na véspera da sua festa.

Vatican News

"Irmãos e irmãs, também esta noite, com a oração do Terço, invocamos Maria, Saúde dos Enfermos, para que nos conceda a saúde do Santo Padre Francisco." Foi assim que o penitencieiro-mor, cardeal Angelo De Donatis, introduziu o Terço na Praça São Pedro na noite de terça-feira, 18 de março, para pedir a cura do Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. A imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, colocada em frente à Basílica Vaticana, velava pela oração organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma, e animada pela Penitenciaria Apostólica. "Sabemos o quanto o Papa Francisco é devoto de São José", disse o cardeal, lembrando que no dia de sua festa, celebrada nesta quarta-feira, 19 de março, o Pontífice iniciou "seu ministério petrino". "A Virgem, que de modo singular participou do mistério da Cruz de Cristo, é o ícone perfeito da maternidade da Igreja à qual todo batizado deve corresponder", acrescentou o cardeal, definindo Maria como uma "Mãe zelosa" que "brilha como sinal de esperança para aqueles que invocam sua ajuda".

Caminhar para a bem-aventurada esperança

Participaram da oração cardeais, bispos, prelados, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, junto com os fiéis reunidos para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem. Depois de meditar os Mistérios Dolorosos, rezar a Salve Rainha, e concluir a Ladainha, o cardeal De Donatis invocou o dom do Espírito Santo "para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos em direção à meta da bem-aventurada esperança". Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e o cardeal concluiu com a bênção aos participantes.