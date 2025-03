No Gemelli, o Papa dormiu bem durante a noite

A atualização da Sala de Imprensa vaticana sobre o estado de saúde do Pontífice: ontem à noite, a comunicação aos jornalistas informava que as condições clínicas de Francisco, "que permaneceu apirético, sempre vigilante, colaborativo com as terapias e orientado", se mantiveram estáveis e que não houve "episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo".

"O Papa dormiu bem durante a noite e acordou logo depois das 8h." Essa é a atualização sobre o estado de saúde de Francisco, internado no Hospital Agostino Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, divulgada na manhã desta quarta-feira, 5 de março, pela Sala de Imprensa da Santa Sé.



Ontem, na habitual comunicação noturna aos jornalistas, a Sala de Imprensa vaticana informou que "as condições clínicas do Santo Padre se mantiveram estáveis" e que, durante a noite, "como planejado", seria "retomada a ventilação mecânica não invasiva até esta manhã". A nota especificava que o Papa "não apresentou episódios de insuficiência respiratória nem broncoespasmo", que "permaneceu apirético, sempre vigilante, colaborativo com as terapias e orientado". Pela manhã, "passou para a oxigenoterapia de alto fluxo", realizou "fisioterapia respiratória" e "durante o dia alternou momentos de oração e descanso; e no período da manhã, recebeu a Eucaristia".

O quadro clínico continua estável também no que diz respeito ao coração, aos rins e aos valores sanguíneos, mas a situação geral permanece complexa, com broncoespasmos que não são inesperados no contexto de uma pneumonia como a do Pontífice.