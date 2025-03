Papa Francisco dormiu a noite toda e mantém seu repouso

A Sala de Imprensa do Vaticano atualiza sobre o estado de saúde do Pontífice. Ontem à noite, o boletim médico relatou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um acúmulo significativo de muco.

"O Papa dormiu a noite toda e mantém seu repouso." A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé na atualização desta segunda-feira, 4 de março.



Ontem à noite, no boletim médico habitual, foi relatado que o Papa teve "dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um importante acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncoespasmo", que foi aspirado em ambas as ocasiões. Esse acúmulo é uma consequência da pneumonia. "As duas crises foram provocadas pela reação dos brônquios, que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias."

Os valores dos exames de sangue permaneceram inalterados, sem sinais de leucocitose, o que indica a ausência de uma nova infecção. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada, a prognose continua reservada e o quadro clínico do Papa segue complexo. No entanto, Francisco permaneceu sempre vigilante.