Praça interna do Hospital Agostino Gemelli

Papa no Gemelli: leve melhora e redução progressiva do oxigênio

A Sala de Imprensa da Santa Sé atualiza sobre as condições de saúde do Santo Padre: apresenta leves progressos do ponto de vista respiratório e motor. Na noite passada, Francisco não fez uso da ventilação mecânica. A situação permanece estável dentro de um quadro complexo. Um boletim médico está programado para amanhã.

Vatican News Segundo informações da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgadas na noite desta terça-feira, 18 de março, a situação do Papa permanece estável em um quadro complexo. Há pequenas melhoras na situação motora e respiratória. A redução da ventilação mecânica não invasiva durante a noite e da oxigenação de alto fluxo ao longo do dia continua. Na noite passada, não fez uso da ventilação mecânica, mas sim de alto fluxo. Essa é uma boa notícia que deve ser recebida com cautela, pois se trata de uma redução gradual. O Papa passou o dia entre tratamentos, orações e algumas atividades de trabalho. Ele continua seguindo a dieta prescrita pelos médicos, que consiste também em alimentos sólidos. O próximo boletim médico está programado para amanhã à noite.