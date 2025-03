O arcebispo Pezzi e o grupo de fiéis russos sob a estátua de João Paulo II no Gemelli em oração pelo Papa. (ANSA)

Da Rússia ao Gemelli para rezar pelo Papa: unimo-nos a ele e aos seus apelos por paz

Um grupo de 85 fiéis russos, vindos de Moscou e de outras cidades, está em Roma nesta semana para uma peregrinação jubilar organizada com antecedência. Inicialmente, eles teriam um encontro com o Papa Francisco, mas, diante da sua internação, decidiram caminhar até o Hospital Gemelli para rezar o Terço pela recuperação do Pontífice. O bispo Dubinin comentou: "Nosso objetivo foi fortalecer nosso laço espiritual com o Santo Padre. Ele é um Papa grandioso."

