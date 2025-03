Piccinotti: o Papa volta para casa, rendamos graças a Deus e à Virgem Maria

Na Praça São Pedro, os fiéis aplaudiram a bela notícia vinda do hospital Gemelli, onde Francisco receberá alta neste domingo, 23 de março, antes da oração do terço pela completa recuperação do Pontífice. Dom Giordano Piccinotti, presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, convidou os fiéis a pedir ao Senhor que o guarde “com ternura” e o sustente na condução da Igreja.

Vatican News

“O Santo Padre volta para casa. Rendamos graças a Deus e à Virgem Maria pela belíssima notícia recebida do Gemelli. A Maria, que invocamos com o título de Saúde dos Enfermos e Rainha da Paz, entregamos com confiança nossas intenções. Em particular, continuamos a rezar pelo Papa Francisco, para que o Senhor o guarde com ternura e o sustente na condução da Igreja.” Assim disse dom Giordano Piccinotti, presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, ao introduzir na noite de 22 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que está internado na Policlínica Gemelli desde 14 de fevereiro e que neste domingo, 23 de março, receberá alta, embora deva continuar a convalescença na Casa Santa Marta por pelo menos dois meses. O encontro de oração tem sido renovado todas as noites há quase quatro semanas para pedir a graça da recuperação do Pontífice.

Fiéis em oração na Praça São Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Mistérios Gozosos

Diante da imagem de “Maria Mãe da Igreja”, colocada no adro da Basílica Vaticana, Piccinotti conduziu a oração mariana na presença de cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de centenas de fiéis que se reuniram para confiar à intercessão da Virgem o Sucessor de Pedro. “Seguindo a Virgem nos mistérios da vida de seu Filho – continuou o arcebispo –, aprendemos também a confiar, a esperar e a caminhar na luz. Que esta oração do Santo Terço seja para todos nós fonte de consolação e força, ajude-nos a renovar nosso compromisso de viver como verdadeiros cristãos, testemunhas credíveis do Evangelho, instrumentos do amor de Deus e construtores da paz.”

Terço na Praça São Pedro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Oremus pro Pontifice

Após a meditação dos Mistérios Gozosos e a oração do Salve Rainha, o celebrante invocou a Deus para que, "perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança". Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e recebeu a bênção.