Pesar do Papa pelas vítimas de incêndio numa discoteca na Macedônia do Norte

O incêndio numa discoteca da cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, matou 59 pessoas e feriu 155, na maioria jovens entre 14 e 27 anos de idade.

Vatican News

O Papa manifestou seu “profundo pesar” pelas vítimas de um incêndio que eclodiu durante a noite em uma discoteca em Kocani, na Macedônia do Norte, que matou 59 pessoas e feriu 155.

As condolências do Pontífice foram expressas em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, dirigido ao bispo de Skopje, Dom Kiro Stojanov. No texto, Francisco garante a lembrança na oração por quem perdeu a vida e invoca conforto celestial para quem sofre as consequências de uma provação assim tão dura.

O incêndio começou por volta das 3h da madrugada durante um show com a presença de 1.500 pessoas na discoteca Kocani. O fogo pode ter sido provocado por fogos de artifício acesos no palco. Os organizadores do evento e os proprietários do local foram presos. A maioria das vítimas tinha entre 14 e 27 anos de idade. O governo macedônio garantiu o máximo de esforços para investigar as causas da tragédia.

“Hoje é um dia difícil e muito triste para a Macedônia”, escreveu o primeiro-ministro Hristijan Mickoski, "a perda de tantas vidas jovens é irreparável e a dor das famílias, parentes e amigos é imensurável". Foi decretado um dia de luto nacional em memória das vítimas em 18 de março.