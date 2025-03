Pesar do Papa pelas vítimas das enchentes na Argentina

Francisco envia do Hospital Gemelli um telegrama a dom Alfonso Azpiroz Costa, O.P., arcebispo de Bahía Blanca, cidade a 650 km de Buenos Aires atingida por enchentes devastadoras que causaram 16 mortes e deixaram três desaparecidos. O Pontífice assegura sua proximidade aos familiares das vítimas e pede apoio para aqueles que estão envolvidos nas operações de resgate.

Vatican News

Do Hospital Policlínico Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, o Papa expressa, por meio de um telegrama, sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, localizada a 650 km de Buenos Aires, sua terra natal. No telegrama enviado a dom Alfonso Azpiroz Costa, O.P., arcebispo de Bahía Blanca, o Papa se diz “entristecido” com a notícia da catástrofe natural que “causou tantas vítimas e danos materiais”. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e três desaparecidos, entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos.

Proximidade e oração

Francisco expressa ainda sua “proximidade espiritual a toda a população", e reza ao Senhor "para conceder conforto àqueles que sofrem nestes momentos de dor e incerteza”. O Pontífice invoca de Deus o apoio para aqueles que “estão envolvidos na busca pelos desaparecidos e no árduo processo de reconstrução das áreas devastadas”. O Papa confia a Nossa Senhora da Misericórdia todos os afetados por essa catástrofe e envia sua bênção apostólica.

Na manhã de hoje – informou a Sala de Imprensa da Santa Sé – o Papa já havia sido comunicado sobre a enchente que atingiu seu país e expressou sua proximidade, tanto em pensamento quanto em oração, às pessoas afetadas.

Danos e vítimas

A enchente devastou as cidades de Bahía Blanca e Cerri. As autoridades locais estão mobilizadas nas operações de resgate, dificultadas pela inundação quase total dos dois municípios, causada pelos cerca de 400 milímetros de chuva que caíram na região em poucas horas, entre sexta-feira e sábado. Trata-se da mesma quantidade de precipitação normalmente esperada para quase um ano inteiro. Desde domingo, bombeiros, Defesa Civil, forças policiais e forças armadas estão à procura das três pessoas desaparecidas, entre elas as irmãs Delfina e Pilar Hecker, vistas pela última vez nas proximidades da lagoa de Cerri. Ainda não é possível iniciar a contagem dos danos devido à dificuldade de restabelecimento dos serviços essenciais. O presidente argentino, Javier Milei, decretou três dias de luto nacional.