Oração do Terço (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

A partir de 10 de março, Terços pelo Papa na Sala Paulo VI

A partir desta segunda-feira, a oração mariana pela saúde do Papa terá lugar na Sala Paulo VI e será transmitida ao vivo nos telões da Praça São Pedro e através da mídia do Vaticano. No final dos Exercícios Espirituais, na sexta-feira, 14 de março, esse compromisso será retomado em uma forma renovada, permanecendo um sinal de fé e comunhão eclesial.

Vatican News A partir desta segunda-feira, 10 de março, até o dia 14 de março, para coincidir com o início dos Exercícios Espirituais da Cúria Romana, a recitação noturna do Terço pela saúde do Papa será antecipada para cerca das 18 horas locais e será realizada na Sala Paulo VI. O encontro será, portanto, após a recitação das Vésperas e após a meditação dos Exercícios Espirituais. Para esta noite, domingo, 9 de março, a oração será realizada, como tem sido até agora, na Praça de São Pedro. De acordo com a tradição, esse momento de recolhimento e oração representa um momento de silêncio e discernimento para os colaboradores do Santo Padre, que se reunirão em um espírito de reflexão e escuta da Palavra de Deus, enquanto continuam a rezar por sua saúde. Os fiéis que desejarem participar desse momento adicional de oração poderão acompanhá-lo ao vivo nos telões da Praça São Pedro ou através da mídia do Vaticano. No final dos Exercícios Espirituais, na sexta-feira, 14 de março, a oração comunitária será retomada em uma forma renovada, permanecendo um sinal de fé e comunhão eclesial.