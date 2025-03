"Missionários de esperança", tema do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2025

Foi divulgado o tema escolhido pelo Papa Francisco para a 111ª edição do evento, que, neste ano, não será celebrado como de costume no último domingo de setembro, mas nos dias 4 e 5 de outubro, por ocasião do Jubileu do Migrante e do Mundo Missionário.

Vatican News

"Migrantes, missionários de esperança", este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 111º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que, neste ano, não será realizado como tradicionalmente no último domingo de setembro, mas será comemorado nos dias 4 e 5 de outubro, em virtude do Jubileu do Migrante e do Mundo Missionário.

O anúncio foi feito por meio de uma nota do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, responsável pela organização do evento, na qual se destaca que "à luz do Jubileu, o tema evidencia a coragem e a resiliência dos migrantes e refugiados, que testemunham diariamente a esperança no futuro, apesar das dificuldades. Trata-se da esperança de alcançar a felicidade mesmo além das fronteiras, uma esperança que os leva a confiar plenamente em Deus".

"Migrantes e refugiados tornam-se 'missionários de esperança' nas comunidades que os acolhem", afirma o Dicastério, "contribuindo frequentemente para revitalizar a fé e promovendo um diálogo inter-religioso baseado em valores comuns. Eles recordam à Igreja o propósito último da peregrinação terrena: o alcance da Pátria futura".