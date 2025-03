Pesar do Papa pelo terremoto em Mianmar e na Tailândia e pelos incêndios na Coreia

Dois telegramas do Pontífice, assinados pelo secretário de Estado Parolin, às autoridades civis e eclesiásticas dos países asiáticos. Francisco assegura orações pelos mortos e proximidade com os que estão envolvidos nos esforços de socorro

Vatican News

O Papa Francisco está “profundamente triste” com a perda de vidas humanas e a “devastação generalizada” causada pelo terremoto no sudeste da Ásia, que atingiu Mianmar e Tailândia. O abalo sísmico de magnitude 7,7 devastou amplas áreas dos dois países e causou mortes e ferimentos. Em um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e endereçado às autoridades eclesiásticas e civis birmanesas e tailandesas, o Pontífice “oferece orações sinceras pelas almas dos falecidos e a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados por essa tragédia”. O Papa “também reza para que os agentes de socorro sejam sustentados pelos dons divinos da fortaleza e da perseverança em seus cuidados com os feridos e desabrigados”.

Proximidade com a Coreia afetada pelos incêndios

Novamente em um telegrama, também assinado pelo cardeal Parolin e enviado às autoridades civis e eclesiásticas locais, o Papa expressa sua preocupação com “a ameaça à vida” e com “os danos” causados pelos incêndios generalizados em várias partes da Coreia, que afetaram particularmente as áreas florestais. Na mensagem, Francisco confia as almas dos falecidos “à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso” e envia “sinceras condolências” àqueles que choram sua perda. O Papa também assegura orações pelos feridos e pelos agentes de socorro e equipes de emergência, invocando sobre todos “as bênçãos divinas de consolo, cura e força”.

Os incêndios, os piores já registrados na Coreia do Sul, afetaram principalmente a parte sudeste do país. De acordo com os últimos balanços do governo, 26 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, oito delas gravemente. Ainda há incêndios em dez áreas de médio e grande porte.