O Papa: uma sociedade justa não se constrói eliminando os que não têm voz

Missa na Basílica do Vaticano pelo 50º aniversário da fundação do Movimento pela Vida (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Do Hospital Gemelli, Francisco enviou uma mensagem ao Movimento Pró-Vida, convidando-o a “apostar nas mulheres, na sua capacidade de acolhida, de generosidade e de coragem”, porque “o concebido representa cada homem e mulher que não conta”.

Benedetta Capelli – Vatican News

Uma importante coincidência está sendo celebrada hoje na Basílica Vaticana: o 50º aniversário do nascimento do Movimento Pró-Vida e o Jubileu do mundo do voluntariado. São muitos os participantes da peregrinação promovida pelo próprio Movimento, com a passagem da Porta Santa e a Missa celebrada pelo cardeal Pietro Parolin. Para a ocasião, o Papa Francisco enviou do Hospital Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, uma mensagem, datada de 5 de março e lida pelo Secretário de Estado. O Pontífice recordou o compromisso da organização ao longo dos anos, “em harmonia com a Igreja” e que “indica uma projetualidade diferente”, colocando “a dignidade da pessoa no centro”, privilegiando “aqueles que são mais fracos”.

O concebido representa, por excelência, todo homem e mulher que não conta, que não tem voz. Colocar-se ao seu lado significa ser solidário com todos os descartados do mundo. E o olhar do coração que o reconhece como um de nós é a alavanca que move essa projetualidade.

Um serviço de proximidade

Francisco reconhece o valor do serviço prestado pelo Movimento Pró-Vida, “cujo primeiro broto foi o Centro de Ajuda à Vida, nascido em Florença em 1975” por iniciativa de Carlo Casini. Um serviço que depois foi ampliado com as Casas de Acolhida, os serviços SOS Vida, o Projeto Gemma e os Berços para a Vida, caracterizados pelo estilo “de aproximação e de proximidade com as mães em dificuldade por causa de uma gravidez difícil ou inesperada”, realizado com “franqueza, amor e tenacidade, mantendo intimamente unida a verdade à caridade para com todos”. Daí o incentivo “a buscar a tutela social da maternidade e a acolhida da vida humana em todas as suas fases”.

Cresce a cultura do descarte

Em um mundo em que os jovens são mais sensíveis ao cuidado da criação - observa o Papa - a cultura do descarte, ao invés, se difundiu. Por isso que é necessário um compromisso a serviço da vida, “especialmente quando ela é mais frágil e vulnerável; porque é sagrada, criada por Deus para um destino grande e belo”.

Porque uma sociedade justa não se constrói eliminando nascituros indesejados, os idosos que não mais autônomos ou os doentes incuráveis.

Membro do Movimento Pró-Vida

Respeitar a dignidade da pessoa

O sim à vida é um sim à civilização do amor, à renovação da sociedade civil porque, dessa forma, as mulheres podem se libertar do condicionamento que as leva a interromper a gravidez.

De fato, está diante dos olhos de todos que a sociedade atual está estruturada nas categorias de possuir, de fazer, de produzir e de aparecer. O seu compromisso, em harmonia com o de toda a Igreja, aponta para uma projetualidade diferente, que coloca a dignidade da pessoa no centro e privilegia os mais fracos.

Apostar nas mulheres

Em sua mensagem ao Movimento Pró-Vida, Francisco convida a “apostar nas mulheres, em sua capacidade de acolhida, de generosidade e de coragem”. A esperança é que os Centros de Ajuda à Vida se tornem pontos de referência para aqueles que buscam o apoio de toda a comunidade civil e eclesial.

Agradeço-lhes pelas páginas de esperança e ternura que vocês ajudam a escrever no livro da história e que permanecem indeléveis: elas dão e darão muitos frutos.

No final do texto, Francisco invoca sua bênção, confiando cada um a Santa Teresa de Calcutá, presidente espiritual dos Movimentos pela Vida em todo o mundo.

Cardeal Parolin

Parolin: 'não desanimem na defesa da vida'

Antes da leitura da mensagem do Papa, o cardeal Parolin convidou as pessoas a rezarem pela saúde do Papa. Após a leitura do texto de Francisco, ele ofereceu a sua reflexão. O cardeal exortou o Movimento Pró-Vida a continuar a ser companheiro de viagem das mulheres e das mães, com as quais se pode sentir a proximidade de Jesus, a não desanimar porque “Aquele que é a vida lhes dá a vida e a dá em abundância”. Em seguida, o Cardeal Parolin recordou as mais de 270 mil crianças que foram ajudadas a nascer e as exortou a sempre semear o bem. Por fim, citando o fundador Carlo Casini, ele enfatizou que a defesa da vida humana “é um dever moral e civil de todos”, que a defesa da família passa pela promoção da vida e que é necessário se opor à “cultura da morte”; uma cultura que se manifesta “em práticas como o aborto, a eutanásia e em uma mentalidade que vê a vida como algo relativo: a ser escolhida ou encerrada de acordo com as circunstâncias”.