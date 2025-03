Papa tem a intenção de saudar os fiéis na hora do Angelus dominical

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou a informação sobre a possível saudação de Francisco, na manhã deste sábado, 22 de março. A condição de saúde do Pontífice está estável; continua com o tratamento, dedica-se ao trabalho e à oração.

O Papa tem a intenção de aparecer amanhã, do Hospital Gemelli, pouco depois das 12h (hora italiana), para uma saudação e para conceder sua bênção aos fiéis. O texto do Angelus será divulgado como nos últimos domingos. O Vatican Media estará presente para as filmagens e a distribuição das imagens. A informação foi divulgada hoje, 22 de março, pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Atualizações sobre a saúde do Santo Padre

Ontem, 21 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé também forneceu uma atualização sobre as condições de saúde do Papa Francisco: permanece estável. Continuam sendo registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor. À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho. E não recebeu visitas. O próximo boletim médico poderá ser publicado na segunda-feira.