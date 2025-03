O Papa: pequenos gestos de serviço fazem florescer uma nova humanidade

Jubileu do Mundo do Voluntáriado - Santa Missa (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Francisco na sua homilia da missa para o Jubileu do mundo do voluntariado celebrada neste domingo na Praça São Pedro. A Celebração foi presidida pelo cardeal Michael Czerny que também leu a homilia preparada pelo Santo Padre.

Silvonei José – Vatican News

“Acabando de entrar nos quarenta dias de Quaresma, reflitamos sobre a certeza de que também nós somos tentados, mas não estamos sós: conosco está Jesus, que nos abre o caminho através do deserto”. Foi o que escreveu o Papa Francisco na homilia da missa para o Jubileu do mundo do voluntariado celebrada neste domingo na Praça São Pedro. A Celebração foi presidida pelo cardeal Michael Czerny que também leu a homilia preparada pelo Santo Padre.

Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, escreveu o Papa. Todos os anos, o nosso caminho quaresmal começa por seguir o Senhor neste local, que Ele atravessa e transforma para nós.

Na verdade, quando Jesus entra no deserto, ocorre uma mudança decisiva: o lugar do silêncio torna-se um ambiente de escuta. Uma escuta que é posta à prova, porque é necessário escolher entre duas vozes completamente opostas.

No deserto, o homem experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade de pão e de palavra. Também Jesus, verdadeiro homem, sente fome e, durante quarenta dias, é tentado por uma palavra que não vem do Espírito Santo, mas do espírito maligno, do diabo. O Filho de Deus feito homem não se limita a oferecer-nos um modelo na luta contra o mal. É muito mais do que isso: dá-nos a força para resistir às suas investidas e perseverar no caminho.

Francisco destaca então três caraterísticas da tentação de Jesus e também da nossa: o início, o modo e o resultado.

Antes de mais, no seu início, a tentação de Jesus é voluntária: o Senhor vai para o deserto não por fanfarronice, para mostrar como é forte, mas pela sua disponibilidade filial ao Espírito do Pai, a cuja orientação responde prontamente. Nós, pelo contrário, sofremos a tentação: o mal precede a nossa liberdade, corrompe-a a partir de dentro como uma sombra interior e uma ameaça constante.

Enquanto pedimos a Deus que não nos abandone na tentação, recordemos que Ele já atendeu esta prece através de Jesus, o Verbo que se fez carne para permanecer sempre conosco.

Depois o Papa fala do modo singular com o qual Cristo é tentado, ou seja, na sua relação com Deus, seu Pai. O diabo é aquele que separa, o divisor; enquanto Jesus é aquele que une Deus e o homem, o mediador.

A relação com o Pai é o dom que Jesus comunica ao mundo para a nossa salvação, e não uma usurpação da qual se pode valer para obter sucesso e atrair seguidores.Também nós somos tentados na nossa relação com Deus, mas de forma oposta. Com efeito, o diabo sussurra-nos ao ouvido que Deus não é verdadeiramente o nosso Pai, e que, na realidade, nos abandonou. Satanás pretende convencer-nos de que para os famintos não há pão, muito menos proveniente das pedras, nem na desgraça os anjos vêm em nosso auxílio.

Quando muito, o mundo está nas mãos de forças malignas, que esmagam os povos com a arrogância dos seus planos e a violência da guerra. Enquanto o diabo nos quer fazer crer que o Senhor está longe de nós, levando-nos ao desespero, Deus aproxima-se ainda mais, dando a sua vida pela redenção do mundo.

E chegamos ao terceiro ponto: o resultado das tentações. Jesus, o Cristo de Deus, vence o mal, afasta o diabo, que, no entanto, voltará a tentá-lo “no tempo oportuno”.

No deserto, o tentador é derrotado, mas a vitória de Cristo ainda não é definitiva: sê-lo-á na sua Páscoa de morte e ressurreição.

Enquanto nos preparamos para celebrar o Mistério central da fé, - destaca ainda o Papa - reconhecemos que o resultado da nossa provação é diferente. Perante a tentação, por vezes caímos: somos todos pecadores. Todavia, a derrota não é definitiva, pois Deus levanta-nos de cada queda com o seu perdão, que é infinitamente grande em amor. A nossa provação não termina, pois, com um fracasso, porque em Cristo somos redimidos do mal. Atravessando com Ele o deserto, percorremos um caminho onde não havia nenhuma indicação: o próprio Jesus abre-nos este novo caminho de libertação e redenção. Seguindo o Senhor com fé, de errantes passamos a peregrinos.

Francisco conclui convidando a todos a iniciar assim o nosso percurso quaresmal. E porque, ao longo do caminho, temos necessidade daquela boa vontade que o Espírito Santo sempre fomenta, é com alegria que saúdo todos os voluntários que hoje se encontram em Roma para a sua peregrinação jubilar. Muito obrigado, caríssimos, porque, a exemplo de Jesus, servis o próximo sem vos servirdes dele.

Nas ruas e nas casas, ao lado dos doentes, dos que sofrem, dos encarcerados, com os jovens e os idosos, a vossa Nos desertos da pobreza e da solidão, tantos pequenos gestos de serviço gratuito fazem florescer rebentos de uma nova humanidade: dedicação infunde esperança em toda a sociedade, aquele jardim que Deus sonhou e continua a sonhar para todos nós.