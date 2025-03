O Papa nomeia arcebispo coadjutor para a Arquidiocese de Belém do Pará

Trata-se de dom Júlio Endi Akamine, até então arcebispo metropolitano de Sorocaba, São Paulo

O Santo Padre nomeou arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Belém do Pará, esta sexta-feira, 7 de março, dom Júlio Endi Akamine, S.A.C, até então arcebispo metropolitano de Sorocaba (SP).

Curriculum vitae

Dom Júlio Endi Akamine nasceu em 30 de novembro de 1962 em Garça, Diocese de Marília, no Estado de São Paulo.

Frequentou o Seminário Menor São Vicente Pallotti da Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos) em Londrina (PR).

Fez sua profissão religiosa em 1980. Estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e Teologia no Studium Theologicum Claretianum. Obteve o doutorado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Foi ordenado sacerdote em 24 de janeiro de 1988.

Ocupou os seguintes cargos: Vigário Paroquial (1988-1990) e Pároco (1990-1993) de Santo Antônio em Cambé, Arquidiocese Metropolitana de Londrina; Reitor do Seminário Maior Palotino de Curitiba (1996-2001); Assessor da Organização dos Seminários e Institutos do Brasil - O.S.I.B. do Regional Sul 2 (1996-1998); Membro do Secretariado Regional para a Formação dos Palotinos (1999-2005); Consultor da Casa Generalícia dos Palotinos em Roma (2001-2003); Diretor do Propedêutico da Província Palotina Regina Apostolorum em Grottaferrata (2003-2004); Secretário Provincial para a Formação (2005-2007); Diretor Espiritual do Seminário Maior dos Palotinos em Curitiba (2006-2007); Superior Provincial da Província São Paulo Apóstolo em São Paulo (2008-2011); Professor de Teologia no Studium Theologicum Claretianum em Curitiba.

Em 4 de maio de 2011, foi eleito Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, e recebeu a ordenação episcopal em 9 de julho seguinte.

Em 28 de dezembro de 2016, foi nomeado Arcebispo Metropolitano de Sorocaba.

Atualmente é Presidente da Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).