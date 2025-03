O Papa: sejamos testemunhas com fidelidade e compromisso na fé

“A missão cristã não se baseia em resultados visíveis, mas na fidelidade a Deus. A nossa tarefa é semear e regar com amor e perseverança, sem desanimar”, escreve o Papa Francisco numa mensagem aos peregrinos vindos da República Tcheca para o Jubileu guiados pelo presidente da Conferência Episcopal, dom Jan Graubner. O cardeal Czerny também esteva presente e cumprimentou seus compatriotas.

Vatican News

Na manhã deste sábado (29/03) o Papa Francisco enviou uma mensagem aos participantes da peregrinação jubilar da Conferência Episcopal Tcheca presentes em Roma. Após manifestar seu desejo de estar ao lado dos peregrinos, porém impedido pela convalescença, afirma que estaria unido espiritualmente a todos. Em seguida recorda aos peregrinos que o caminho jubilar “é um sinal concreto de seu desejo de renovar a fé, confirmar o vínculo com o Sucessor de Pedro e professar com alegria sua adesão ao Senhor que sempre caminha conosco, nos sustenta em nossas provações e nos chama para sermos testemunhas de sua paz e amor. Ele é fiel às suas promessas, por isso a esperança não engana!”, escreve, citando o início da Bula de Proclamação do Jubileu Spes non confundit.

Fidelidade a Deus

Ao recordar que o caminho de fé faz parte da rica tradição cristã da República Tcheca, Francisco cita os iluminados testemunhos dos Santos Adalberto, Cirilo, Metódio e muitos outros. “Eles levaram a luz do Evangelho com coragem e paciência, mesmo em lugares onde isso parecia impossível”, e seu exemplo “nos ensina que a missão cristã não se baseia em resultados visíveis, mas na fidelidade a Deus. Nós também somos chamados a anunciar o Evangelho com confiança, sem medo das dificuldades e dos obstáculos”. Reiterando em seguida, “a nossa tarefa é semear e regar com amor e perseverança, sem desanimar.

Compromisso na fé

Francisco escreve ainda que “Deus nos pede que ofereçamos o pouco que somos e temos”, porém devemos cultivar o nosso compromisso na fé: “Se o confiarmos ao Senhor com um coração generoso, explica o Papa, Ele o multiplicará e o fará frutificar de maneiras que nem podemos imaginar. Por esse motivo”, ressalta ainda, “nunca devemos perder a fé. Deus trabalha mesmo quando não vemos os efeitos imediatamente”. Concluindo este ponto, acrescenta ainda: “Aquele que confia em Deus nunca é abandonado, mesmo em tempos de provação, como os de perseguição”.

Testemunhas de paz e esperança também na Europa

Por fim, Francisco exorta os peregrinos: “Caminhemos juntos, pastores e povo, nessa bela estrada da fé. Apoiemos uns aos outros e nos tornemos, com nossas vidas, testemunhas de paz e esperança em um mundo que precisa tanto disso, também na Europa. Nossa fé não é apenas para nós, mas é um presente a ser compartilhado com alegria”.