Dom Pennacchio: nesta praça, "voz do mundo", unidos para rezar por Francisco

Na Praça de São Pedro, a a oração do terço pela saúde de Francisco, foi animada pela Pontifícia Academia Eclesiástica na noite deste domingo (16/03). O presidente, arcebispo Salvatore Pennacchio, convidou a se unir às intenções de oração do Pontífice "pela paz entre os povos, o alívio do sofrimento e a unidade dos crentes".

Vatican News

"Também hoje, a partir desta praça que se torna voz do mundo, nos unimos em uma oração comum pela rápida recuperação do Papa Francisco, juntamente com todo o povo de Deus. Com os superiores, alunos e ex-alunos da Pontifícia Academia Eclesiástica, queremos ser a voz daquela solicitude própria do Santo Padre por cada homem, recolhendo Suas intenções de oração pela paz entre os povos, o alívio do sofrimento e a unidade dos crentes". Foi assim que dom Salvatore Pennacchio, presidente da Pontifícia Academia Eclesiástica, introduziu o Rosário na Praça de São Pedro na noite deste domingo, 16 de março, pela saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro.

A meditação dos Mistérios Gloriosos

Cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma participaram do momento de fé, juntamente com numerosos fiéis reunidos para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois da meditação dos Mistérios e da recitação do Salve Rainha, concluída com a Ladainha Lauretana, dom Salvatore Pennacchio rezou para que o Senhor conceda aos fiéis "gozar sempre da saúde do corpo e do espírito", pedindo a Maria que nos salve "dos males que agora nos entristecem" para nos conduzir "à alegria sem fim". Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e o arcebispo se despediu dos presentes na Praça São Pedro com uma bênção.