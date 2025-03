A saudação ao Papa também chega por estrelas do futebol mundial

Neymar, Ivan Rakitic e Ciro Ferrara são alguns dos jogadores de futebol que nos últimos dias expressaram proximidade a Francisco, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Vídeos dos atletas foram postados no perfil do Instagram de “We Play for Peace, the Game for Peace”, uma iniciativa esportiva que apoia os programas de Scholas Occurrentes.

Isabella H. de Carvalho - Vatican News

Francisco, “estou aqui para te desejar muita força neste momento e te enviar um grande abraço com muito carinho e também as minhas orações, que Deus esteja contigo”, diz o jogador de futebol brasileiro Neymar. "Caro Papa, eu sou Ivan Rakitic, gostaria de enviar uma mensagem de grande encorajamento e muita força. Saiba que não está sozinho nesta batalha". Grandes figuras do futebol estão compartilhando mensagens de apoio e oração para o Pontífice, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. A série de mensagens faz parte de uma iniciativa promovida por “We Play for Peace, the Match for Peace”, um evento esportivo que apoia a organização pontifícia Scholas Occurrentes. Os vídeos dos atletas são postados no perfil do Instagram do “A Partida pela Paz”.

A iniciativa nas redes sociais

Uma mensagem também do time do coração do Papa

Entre as mensagens já postadas está uma do time favorito de Jorge Mario Bergoglio, o San Lorenzo da Argentina. "Querido Papa Francisco, daqui, da sua casa, do seu clube, do seu amado San Lorenzo, lhe enviamos um grande abraço. Desejamos uma rápida recuperação e estamos lhe esperando aqui, assim que for possível", diz Iker Munian, capitão do time. Ciro Ferrara, técnico e ex-jogador de futebol italiano, por outro lado, encorajou Francisco citando Santo Agostinho: "aqueles que amam a paz devem ser elogiados, aqueles que a odeiam não devem ser provocados com censura. Aqueles que verdadeiramente amam a paz também amam os inimigos da paz". Outros atletas e personalidades que aderiram à iniciativa: Andrea Pirlo, Sebastian Frey, Pibe Valderrama, Cristian Zaccardo, Shota Arveladze, Ricardo Lopez e Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), entre muitos outros.

A Partida pela Paz é uma iniciativa inter-religiosa e beneficente, desejada e promovida pelo Papa, com o objetivo de promover os valores da paz e da fraternidade junto com grandes estrelas do futebol. Já foram realizadas três edições (2014, 2016 e 2022) que contaram com a participação de mais de 150 atletas. Esse evento contribui para apoiar os diversos programas da organização Scholas Occurrentes, que tem como objetivo promover a educação e a inclusão social.

Ronaldinho Gaúcho ao encontrar o Papa em 2022