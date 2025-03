Papa no Gemelli: estável, apresenta pequeno progresso respiratório e motor

A Sala de Imprensa da Santa Sé atualiza sobre as condições de saúde do Santo Padre: a situação permanece estável, o uso da máscara foi suspenso à noite e o oxigênio foi reduzido durante o dia. O Pontífice prosseguiu com o tratamento e se dedicou à oração e ao trabalho.

Vatican News Segundo informações da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgadas na noite desta sexta-feira, 21 de março, a condição do Papa permanece estável. Continuam sendo registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor. À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho. E não recebeu visitas. Por enquanto, o Angelus dominical está previsto como nos domingos anteriores. Em caso de novidades, a Sala de Imprensa fornecerá uma atualização amanhã. O próximo boletim médico poderá ser publicado na segunda-feira.