A Sala de Imprensa da Santa Sé atualiza sobre as condições de saúde do Santo Padre: passou o dia entre oração, descanso e tratamento. A situação é estável, e Francisco, em alguns momentos, não faz uso da oxigenoterapia.

Vatican News

Segundo informações da Sala de Imprensa da Santa Sé na noite desta segunda-feira, 17 de março, a situação do Papa é estável, com pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor.



Utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, em alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva.



O inchaço em sua mão visto na foto tirada e publicada ontem é devido à mobilidade reduzida, mas já melhorou hoje.

O Papa passou o dia entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho.

O próximo boletim médico está previsto para quarta-feira. Amanhã à noite, a Sala de Imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas.