Papa celebra seus 12 anos de pontificado com a equipe médica do Gemelli; situação estável

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições do Santo Padre: pequena celebração no hospital para comemorar os doze anos de pontificado. As terapias continuam, e o Pontífice alterna a oxigenação de alto fluxo durante o dia com a ventilação mecânica à noite.

Vatican News Na tarde desta quinta-feira, 13 de março, a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do Papa para comemorar os 12 anos de sua eleição. Também à tarde, o Papa participou dos exercícios espirituais para a Cúria Romana em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI. Em seguida, ele retomou a terapia respiratória. Ele continua alternando a ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais usadas durante o dia. A situação clínica permanece estável em um quadro complexo. Um novo boletim médico deverá ser publicado amanhã à noite. Leia também 13/03/2025 Noite tranquila para o Papa no Gemelli. Centenas de mensagens de crianças e jovens Esta é a atualização sobre o Pontífice divulgada na manhã desta quinta-feira, 13 de março, pela Sala de Imprensa do Vaticano. Segundo o boletim da noite anterior, a situação ...

