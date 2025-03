Papa no Gemelli: condições estáveis, tomografia confirma melhora

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições do Santo Padre: ontem, ele foi submetido a uma radiografia do tórax. Continua alternando a oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia com a ventilação mecânica não invasiva à noite. Hoje, também acompanhou os Exercícios Espirituais de forma remota. Prossegue com a fisioterapia respiratória e motora.

Vatican News Eis o boletim médico desta quarta-feira, 12 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco: "A condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite. Hoje de manhã, depois de seguir os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia e se dedicou à oração, seguida de fisioterapia motora. À tarde, depois de participar dos Exercícios Espirituais da Cúria, continuou com a oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória." Em evidência 12/03/2025 Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila Atualização sobre o Pontífice divulgada na manhã desta quarta-feira, 12 de março, pela Sala de Imprensa vaticana: Francisco, cuja situação clínica permanece estável com leves ...

