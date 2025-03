Papa no Gemelli: leve melhora, quadro clínico complexo

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre as condições do Santo Padre: a condição clínica continua estável. O Pontífice também acompanhou, nesta tarde, os Exercícios Espirituais por meio de conexão de vídeo na Sala Paulo VI, dedicou-se à oração e recebeu a Eucaristia. Durante o dia, prosseguiu com as terapias e com a oxigenação de alto fluxo.

Vatican News Nesta terça-feira, 11 de março, data que marca o 67º aniversário da entrada do Papa Francisco na Companhia de Jesus, a Sala de Imprensa da Santa Sé forneceu aos jornalistas uma atualização sobre o estado de saúde do Pontífice, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Nesta noite, não foi divulgado um boletim médico, considerando a estabilidade do quadro: O Papa prosseguiu hoje com os tratamentos prescritos. Durante o dia, continuou a receber oxigenação de alto fluxo por meio de cânulas nasais. Suas condições estão estáveis e com uma leve melhora. Embora o prognóstico tenha sido desfeito, para os médicos o quadro clínico continua complexo. Nesta manhã, ele recebeu a Eucaristia. Não recebeu visitas para se dedicar à oração e aos exercícios espirituais no Vaticano, que também seguiu nesta tarde por meio de conexão de vídeo. Amanhã à noite, será divulgado um novo boletim médico. Amanhã não haverá o texto da catequese, pois a Audiência Geral já não estava prevista devido aos exercícios espirituais.