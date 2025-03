Cardeal Semeraro: que Nossa Senhora sustente o Papa Francisco

Cardeais, sacerdotes, freiras e fiéis rezaram o terço juntos, mais uma noite, na Praça de São Pedro pela saúde do Papa. O prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, conduziu a oração na Quarta-feira de Cinzas.

Vatican News

“Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, neste início da Quaresma, nos reunimos em oração para recitar o Santo Rosário e contemplar os mistérios da vida de Jesus com o olhar da Bem-Aventurada Virgem Maria. Rezemos junto com toda a Igreja pela saúde do Santo Padre Francisco. Que a Virgem Maria, Salus Populi Romani, o sustente neste momento”. Foi assim que o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, introduziu a oração do terço que está sendo recitado na Praça de São Pedro, sempre às 21h locais, desde 24 de fevereiro, pela saúde do Papa Francisco que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro.

No sagrado da Basílica do Vaticano, a imagem de “Maria, Mãe da Igreja” assistiu à oração da qual participaram cardeais, bispos, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma, além de centenas de fiéis. Após a meditação dos mistérios gozosos, a oração de Salve Rainha e no final da Ladainha Lauretana, o cardeal convidou as pessoas a rezarem a Maria para nos salvar “dos males que agora nos entristecem” e para nos levar “à alegria sem fim”. Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice nostro e o cardeal se despediu dos participantes com uma bênção.

A oração do terço com o cardeal Semeraro em 5 março 2025