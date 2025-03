Cardeal Mamberti: purifiquemos os corações para refletir o amor de Deus

O prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, cardeal Dominique Mamberti, conduziu o terço pela saúde do Papa nesta segunda-feira (17/03) e recordou as palavras do Angelus de 16 de março, com o convite a dar “louvor ao Senhor que nunca nos abandona”. O purpurado exortou a pedir ao Senhor nesta Quaresma que purifique nossos corações, “para que possamos refletir, especialmente pelos nossos irmãos mais necessitados, um raio do Seu amor e da Sua misericórdia”.

Vatican News

Também na noite desta segunda-feira, 17 de março, foram feitas orações na Praça de São Pedro pela saúde do Papa Francisco, que está internado há mais de um mês no Hospital Gemelli. O cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, conduziu o terço.

Para os mais necessitados, somos raios de misericórdia

A introdução à oração mariana lembrou algumas palavras do texto do Angelus de Francisco do último domingo (16/03), do qual surgiu o convite para “louvar, junto com ele, ao Senhor que nunca nos abandona e que, nos momentos de dor, coloca ao nosso lado pessoas que refletem um raio do Seu amor. Ao nos unirmos em oração pelo Santo Padre e por suas intenções”, disse o cardeal, "peçamos ao Senhor, neste tempo de Quaresma, que purifique nossos corações, para que possamos refletir, especialmente pelos nossos irmãos mais necessitados, um raio do Seu amor e da Sua misericórdia".

Crescer no amor

A oração contou com a presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Ddiocese de Roma, juntamente com fiéis reunidos para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os Mistérios Gozosos e rezar o Salve Rainha, e concluir a Ladainha Lauretana, o cardeal Mamberti invocou o dom do Espírito Santo “para ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança”. Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção.