Dom Arellano Cedillo: na solenidade de São José, rezemos pelo Papa

Na Praça São Pedro, a oração do terço pela saúde de Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, foi conduzida nesta quarta-feira (19/03) pelo decano do Tribunal da Rota Romana. Dom Arellano Cedillo, arcebispo espanhol, convidou os fiéis, "peregrinos de esperança", a contemplar os mistérios da vida de Jesus "com o olhar de Maria".

Vatican News

“Irmãos e irmãs, peregrinos de esperança, nos reunimos em oração para rezar o Santo Rosário e contemplar os mistérios da vida de Jesus com o olhar da bem-aventurada Virgem Maria”. Foi assim que dom Alejandro Arellano Cedillo, decano do Tribunal da Rota Romana, introduziu o terço na Praça São Pedro na noite desta quarta-feira, 19 de março, para pedir a recuperação do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. A imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, colocada no sagrado da Basílica do Vaticano, acompanhou a oração organizada pela Secretaria de Estado e pela diocese de Roma, e animada pela Penitenciaria Apostólica. O arcebispo espanhol recordou a Solenidade de São José, convidando "toda a Igreja" a rezar pela saúde do Pontífice.

A oração do terço na Praça São Pedro no dia da Solenidade de São José (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

O Espírito Santo, que ajude em nossa fraqueza

Cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma participaram da oração, juntamente com os fiéis reunidos para confiar o Sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os Mistérios Gloriosos, rezar o Salve Rainha e concluir a Ladainha Lauretana, dom Arellano Cedillo invocou o dom do Espírito Santo "para que nos ajude em nossa fraqueza, a fim de que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos para a meta da bem-aventurada esperança". Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção.