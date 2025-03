Cardeal Roche: invoquemos Maria pela saúde do Papa Francisco

Pela nona noite consecutiva, na noite desta terça-feira (04/03) teve a oração do terço pela saúde do Pontífice na Praça de São Pedro. O cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos foi quem conduziu o momento de recolhimento e fé.

Vatican News

“Irmãos e irmãs, nesta noite, com a oração do terço, invoquemos Maria, saúde dos enfermos, pela saúde do Santo Padre Francisco”. Com essas palavras, o cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, introduziu o Rosário na Praça de São Pedro na noite desta terça-feira, 4 de março, para pedir a recuperação do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. No nono encontro consecutivo de oração, organizado pela Secretaria de Estado e pela diocese de Roma, o purpurado destacou a natureza da Virgem como participante “singular” no “mistério da Cruz”, capaz de brilhar “como sinal de esperança para aqueles que invocam a sua ajuda”. O fato de ela ser uma “mãe cuidadosa” é uma fonte de assistência e consolo para “cada um dos filhos que Jesus lhe confiou”.

A oração do terço pelo Papa na Praça São Pedro

Como de costume, a imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, colocada no sagrado da Basílica do Vaticano, velou a oração, que contou com a presença de cardeais, bispos, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma, além de centenas de fiéis que, às 21 horas de todos os dias, desde 24 de fevereiro, se reúnem para confiar à intercessão da Virgem a recuperação de Francisco.

Após a meditação dos mistérios dolorosos e a oração do Salve Rainha, e no final das ladainhas lauretanas, o cardeal Roche invocou Deus para que enviasse seu Espírito “para nos ajudar em nossa fraqueza, para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança”. Por fim, a assembleia entoou o Oremus pro Pontifice nostro, e o cardeal se despediu dos participantes com uma bênção.