Dom Zani: acompanhemos o Papa com a oração

Na Praça de São Pedro, mais uma noite da oração do terço pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Conduzido por dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, que confiou o bispo de Roma à Virgem: “invoquemos Maria pela saúde de Francisco”.

Vatican News

“Com a oração do terço, invoquemos a Virgem Maria, Mãe da Igreja, pela saúde do Santo Padre Francisco, a quem acompanhamos todos os dias”. Com essas palavras, dom Angelo Vincenzo Zani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, introduziu na noite desta quinta-feira, 20 de março, o terço pela saúde do Papa na Praça de São Pedro.

Fiéis na Praça São Pedro (Vatican Media)

Meditando sobre os Mistérios Luminosos, ou seja, aqueles relativos à manifestação da divindade de Jesus Cristo - “O batismo de Jesus”, “O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná”, “O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão”, “A transfiguração de Jesus no Monte Tabor”, “A instituição da Eucaristia” - estavam presentes cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da diocese de Roma. Após a oração das cinco dezenas de Ave-Marias, do Salve Rainha e da Ladainha de Loreto, dom Zani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, “para que nenhum obstáculo” faça com que “se desviem do caminho que conduz à salvação”. Por fim, a oração mariana foi encerrada com o Oremus pro Pontifice e um canto à Virgem Maria.