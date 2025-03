Cardel De Mendonça: acolhamos o Magistério da fragilidade e do sofrimento

Conduzido pelo prefeito do Dicastério para a Cultura, a oração pela saúde do Papa também foi feita na noite deste domingo, 9 de março, na Praça de São Pedro, ao reunir a Cúria Romana, sacerdotes e dezenas de fiéis. Não somente os cristãos rezam pelo Pontífice, ressaltou o cardeal José Tolentino De Mendonça, "mas também os fiéis de outras religiões e até mesmo muitos não crentes unem seus corações em torno do Papa". “Que Maria nos ensine a arte de compartilhar fraternalmente o peso da cruz”.

Vatican News

As pessoas se reuniram novamente na noite deste primeiro Domingo de Quaresma, 9 de março, no sagrado da Basílica do Vaticano, para rezar o terço e invocar a recuperação do Papa Francisco. A vigília de oração diária está sendo organizada pela Secretaria de Estado e pela diocese de Roma. Um momento de recolhimento que tem sido feito em diferentes partes do mundo desde 14 de fevereiro, quando começou a internação de Francisco. “E não são apenas os cristãos que estão fazendo isso, os fiéis de outras religiões e até mesmo muitos não crentes estão unindo seus corações em torno do Papa Francisco”, enfatizou o prefeito do Dicastério para a Cultura, cardeal José Tolentino de Mendonça, na introdução aos Mistérios Gloriosos.

“Que nossas orações e nosso afeto estejam próximos a ele e que, ao mesmo tempo, possamos nos tornar cada vez mais dispostos a acolher o Magistério da fragilidade e do sofrimento que estamos recebendo neste momento do Santo Padre”, disse novamente o cardeal, ressaltando que o Magistério de Francisco é ‘precioso’ e "nos torna responsáveis por acompanhar e cuidar dos doentes, dos pobres e de todos aqueles que sofrem". Em seguida, a entrega a Maria, “guardiã e mestra da esperança que permaneceu fielmente aos pés da cruz de Jesus”: Ela “nos ensina a arte de compartilhar fraternalmente o peso da cruz”.

Em frente à imagem de “Maria, Mãe da Igreja”, a oração de Salve Rainha, seguida da Ladainha Lauretana. E a aclamação final a “Maria Santíssima, sempre virgem, livrai-nos dos males que agora nos entristecem e levai-nos à alegria sem fim”. Finalmente, como de costume, o canto em latim Oremus pro Pontifice, e a despedida com a bênção.