Papa no Gemelli: condições estáveis, sem ventilação mecânica

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: continua recebendo oxigênio, não tem febre. O prognóstico permanece reservado. Esta manhã, participou da missa.

Vatican News

Eis o boletim verspertino deste domingo, 2 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco:



"A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje; o Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; ele está apirético.

Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado.

Esta manhã, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização, e depois alternou descanso e oração."

Em evidência 02/03/2025 Papa Francisco: na fragilidade aprendemos a confiar ainda mais no Senhor A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou o texto do Angelus deste domingo (02/03) entregue pelo Pontífice, ainda internado no Gemelli de Roma. O Papa agradeceu a proximidade de ...