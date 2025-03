Francisco e as crianças: um amor recíproco

Guiado pelo padre Enzo Fortunato, um grupo de crianças foi ao Gemelli no horário do Angelus rezar pelo Pontífice internado no décimo andar do Hospital. Informado da iniciativa, o Papa enviou uma saudação especial a elas.

Vatican News

“Obrigado, queridas crianças! O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las.”

Assim o Papa Francisco saudou um grupo organizado pelo Pontifício Comitê para o Dia Mundial das Crianças, que foi ao Hospital Gemelli este domingo, no horário do Angelus, rezar pelo Pontífice.

Em volta do monumento dedicado a João Paulo II, intitulado "Não tenham medo", as crianças se reuniram com o padre Enzo Fortunato levando desenhos, cartas, cartazes, bexigas e terços.

Participaram da iniciativa as Escolas da Paz da Comunidade de Santo Egídio, alunos das escolas católicas da Fidae, escoteiros da associação Castorini e até membros da comunidade budista italana. Também estavam presentes integrantes da cooperatica Auxilium, que ajuda familiares dos pacientes internados no Hospital Pediátrico Bambino Gesù, funcionários do Unicef e da "Ordem do Sorriso".

Crianças rezaram o Angelus no Gemelli

Juntos, rezaram o Angelus e com aplauso e alegria acolheram as palavras do Pontífice, lidas pelo padre Fortunato.

No texto, Francisco afirma estar passando por um período de provação, unindo-se aos irmãos enfermos. "O nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança. Nesse sentido, quanta luz brilha nos hospitais e locais de cura! Quanto cuidado amoroso ilumina os quartos, os corredores, as clínicas, os locais onde se realizam os serviços mais humildes!"

O Papa agradeceu a todos pelas orações e acrescentou: "Sei que muitas crianças rezam por mim; algumas delas vieram aqui hoje ao Gemelli como sinal de proximidade. Obrigado, queridas crianças! O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las".