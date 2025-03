Cartas para Francisco: um aumento de até 150 kg a mais nos correios da Itália

Desde sua internação no Hospital Gemelli, em 14 de fevereiro, houve um aumento acentuado no volume de correspondências endereçadas ao Papa. Mas as mensagens, muitas vezes acompanhadas de desenhos e provenientes de todo o mundo, enfrentam uma longa viagem antes de chegar ao destinatário.

Lorena Leonardi - Vatican News

Mais e mais pessoas estão pegando a caneta para escrever ao Papa Francisco: se ele normalmente já recebe centenas de cartas por semana de todo o mundo, houve um aumento no volume de correspondências endereçadas ao Pontífice desde que ele foi internado no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro. “Até 150 kg a mais de correspondência por dia”, explicam em nota os correios da Itália (Poste Italiane). Mas antes de serem entregues ao destinatário, as cartas, muitas vezes acompanhadas de desenhos, enfrentam uma longa viagem de verificação e triagem.

As fases para encaminhar a correspondência

A viagem da “correspondência do Papa”

Depois de uma parada inicial no centro de triagem em Fiumicino, cidade metropolitana de Roma, o fluxo diário de correspondência destinado à Santa Sé passa por verificações de segurança e é processado por uma máquina de registro e pesagem usando um sistema computadorizado. Em seguida, a “correspondência do Papa” para no Centro de Distribuição na área norte da capital italiana, que também cobre a região do Hospital Gemelli. Lá, a correspondência é separada e classificada em caixas dedicadas aos chamados “grandes clientes”, incluindo o hospital que atualmente acolhe o Pontífice.

A caixa que se enche todas as manhãs com correspondência endereçada ao Papa Francisco

Sinal tangível de afeto

Atualmente, o fluxo de mensagens para o Pontífice é particularmente intenso. “É emocionante”, diz o chefe do Centro de Distribuição, Andrea Di Tommaso, “ver cartas de todo o mundo endereçadas ao Santo Padre neste momento delicado. É um belo sinal de afeto e participação”.