Papa responde a uma esposa traída: “o perdão encontra força na graça de Deus”

Na revista mensal “Praça São Pedro”, mais uma resposta de Francisco, desta vez à Catia, uma mulher que pergunta como se pode perdoar a traição do marido. “O perdão é um ato livre, pessoal, que encontra força no espírito, na graça e no amor de Deus”, escreve o Pontífice em uma carta escrita antes da sua internação em 14 de fevereiro.

Vatican News

“Não é fácil perdoar, especialmente quando alguém é traído no amor, nas palavras, na confiança. O amor no matrimônio deve ser sempre melhorado, olhando para Jesus, para Maria, para o hino da caridade de São Paulo. Se há amor, o amor é capaz de ser paciente, de consertar, de reparar”. Assim escreve o Papa Francisco nas páginas de Piazza San Pietro, a revista mensal dirigida pelo Padre Enzo Fortunato que explora temas de fé, espiritualidade e vida cotidiana. O Pontífice, como todos os meses, responde a uma das cartas que lhe são endereçadas. Desta vez, é a missiva de uma mulher traída pelo marido que se pergunta se deve perdoar, pedindo um sinal para entender que perdoar “o imperdoável” é realmente a coisa certa a fazer.

A graça do perdão

Antes de ser internado no Hospital Gemelli di Roma, em 14 de fevereiro, o Papa deu atenção ao caso de Catia, que representa a condição de tantos casais e famílias hoje em dia. “Cada história, porém, é sempre especial, diferente, única. O perdão é um ato livre, pessoal, que encontra força no espírito, na graça e no amor de Deus”, escreve o Pontífice, que exorta ao perdão, sugerindo um caminho bem definido: "nesta busca do verdadeiro amor com paciência, bondade, benevolência, reciprocidade, Catia, você pode pedir ao seu marido para fazer juntos um caminho de acompanhamento, por exemplo, alguns encontros com um casal cristão empenhado em apoiar casais feridos, compartilhando experiências de vida, dificuldades, perdão, reconciliação".

As contribuições na revista

Além da carta do Papa, as páginas da edição de março da revista incluem um extenso relatório sobre a Cúpula Internacional sobre os Direitos das Crianças, realizada no Vaticano em 3 de fevereiro, com a presença do Papa Francisco e mais de 50 líderes mundiais. Em seguida, os 12 anos de pontificado do Pontífice com imagens dos momentos mais significativos e as escolhas que revolucionaram a Igreja. “Um pontificado que está escrevendo história” é o título da contribuição da jornalista americana Norah O'Donnel, da rede CBS News, entre os repórteres que entrevistaram o Papa. A revista também apresenta “Vozes das mulheres”, por uma Igreja voltada para a igualdade, com as reflexões de Liliana Segre em “O dever de não ficar indiferente”. Não faltam percepções artísticas e culturais sobre a Basílica de São Pedro e as experiências dos peregrinos neste ano jubilar.