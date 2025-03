Athletica Vaticana: esportistas rezam pela saúde do Papa

Neste domingo, 2 de março, antes da largada da meia maratona na capital italiana, entre Roma e Ostia, membros da equipe esportiva do Vaticano irão se reunir para rezar pela rápida recuperação de Francisco.

A Ave-Maria com o Papa e pelo Papa. Neste domingo, 2 de março, às 8h15 do horário italiano, antes da largada da meia maratona Roma-Ostia, a Athletica Vaticana dará voz aos sentimentos do mundo esportivo rezando - com simplicidade, na rua - pela saúde do Papa Francisco, internado Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro será na Piazzale Pier Luigi Nervi, em frente ao Palazzo dello Sport no bairro Eur, ao lado da escultura “Novecento” de Arnaldo Pomodoro.

Um pensamento também pela paz

No estilo da Athletica Vaticana - a associação poliesportiva oficial da Santa Sé - a “Oração do Maratonista” e a “Ave-Maria” serão recitadas para o Papa e de acordo com suas intenções, com um pensamento especial pela paz onde quer que haja guerras, mesmo as “esquecidas”. Além disso, no dia 15 de março, na véspera da Maratona de Roma, a missa do maratonista e esportista no Ano Santo será celebrada no final da tarde na Basílica Ara Coeli, no Monte Capitolino.