Cardeal Fernández: o Papa tem no coração a oração pelos que sofrem com guerras, doenças e pobreza

Na Praça São Pedro, pelo quinto dia consecutivo, foi rezado o Terço por Francisco. Para conduzir a oração estava o Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Víctor Manuel Fernández: confiemos a saúde do Santo Padre ao olhar materno de Maria

Edoardo Giribaldi – Vatican News

“Por favor, não se esqueçam de rezar por mim”. Uma invocação simples, mas cheia de significado, que atravessou os anos do pontificado do Papa Francisco como um fio firme e tenaz. Também na noite de 28 de fevereiro, ela ressoou nos corações dos fiéis, que se aglomeraram na Praça São Pedro reunidos em oração, com esperança e devoção na sequência das contas do Rosário. Uma oração que o Pontífice guarda no “coração”, com o desejo de que vá além de si mesmo, elevando-se “também por todos aqueles que, neste momento dramático e de sofrimento particular do mundo, carregam o pesado fardo da guerra, da pobreza, da doença. A eles, o Papa se une em oração”. São palavras do Cardeal Víctor Manuel Fernández, Prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que conduziu a oração mariana “pela saúde do Papa Francisco”, precisamente sob o olhar da Mãe da Igreja, cujo ícone também vigia o momento de oração na noite.

Uma fiel reza o Terço na Praça São Pedro

A oração do Povo de Deus

Cardeais, sacerdotes, religiosas, fiéis leigos de diferentes partes do mundo – percebe-se um Terço ao lado de uma bandeira do Brasil -, alguns jovens: o povo de Deus, com suas múltiplas diversidades, entrelaça suas vozes em uma única melodia de fé, meditando sobre os Mistérios Dolorosos.

Um fiel em oração na Praça São Pedro

A luz da “abençoada esperança”

Do trecho do Evangelho ao Pai Nosso, passando pelas dezenas de Ave-Marias, a oração se alterna com silêncios carregados de devoção. Olhos fechados, absortos, ou abertos, fixos no ícone mariano, cuja luz parece envolver os fiéis em um segundo abraço, além do solene abraço da Colunata de Bernini. Cristo diante de Pilatos, a flagelação e a coroação de espinhos, até o Calvário e, por fim, até a cruz. A contemplação da dor se reflete no céu noturno de Roma, onde a escuridão dá lugar à “abençoada esperança”, invocada antes da oração final: Oremus pro Pontifice. Essa esperança é luz, como o reflexo dourado na fachada da Basílica de São Pedro ou as velas que alguns fiéis seguram em suas mãos. É a “meta” para a qual os fiéis caminham “juntos”, idealmente unidos, mesmo quando, terminado o Terço, cada um retoma o caminho de volta para casa.

Velas acesas durante a oração do Terço na Praça São Pedro