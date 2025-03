Mattarella ao Papa: doze anos de serviço não só à Igreja, mas a toda a humanidade

Mensagem do Presidente da República Italiana a Francisco por ocasião do décimo segundo aniversário do início de seu pontificado: “Enquanto a nível internacional as razões do Direito e de uma correta articulação da convivência entre os Estados parecem enfraquecer, a sua voz é e continua sendo mais necessária do que nunca”.

Vatican News

Gratidão, de todo o povo italiano, proximidade “afetuosa”, votos de “pronta recuperação”. Estes são os sentimentos que o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, expressou numa mensagem endereçada ao Papa Francisco por ocasião do décimo segundo aniversário do início de seu pontificado. Mattarella assegura ao Papa, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro, sua gratidão "por estes doze anos em que ofereceu o testemunho autêntico dos valores evangélicos, em constante serviço não só à Igreja Católica, mas a toda a humanidade".

“A carta encíclica Dilexit nos oferece um exemplo brilhante desta inspiração”, lê-se na mensagem divulgada, em Roma, pelo Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana, “com o convite a toda mulher e homem de boa vontade a ultrapassar as fronteiras do ganho pessoal e se reconhecer ligados aos outros por aquele vínculo de fraternidade humana que prescinde de considerações de proximidade geográfica ou afinidade cultural”.

Voz mais necessária do que nunca

A este respeito, o presidente italiano recorda “as considerações inéditas para reflexão” que o “alto” magistério de Francisco colocou no centro do debate em importantes encontros multilaterais: a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o G7 presidido pela Itália e o G20. Em todas estas ocasiões, o Papa – escreve Sergio Mattarella – “fez um vibrante apelo à redescoberta da esperança, à superação das lógicas de força e de abuso, às instâncias de renovação abertas por um uso ético das novas tecnologias”.

“Enquanto no plano internacional as razões do Direito e de uma correta articulação da convivência entre os Estados parecem enfraquecer, a sua voz é e continua sendo mais necessária do que nunca”, afirma ainda o Chefe de Estado.

O Jubileu e as próximas canonizações de Acutis e Frassati

A mensagem também recorda a abertura da Porta Santa da prisão romana de Rebibbia no início do Ano Jubilar (26 de dezembro de 2024), bem como a decisão de elevar às honras dos altares nos próximos meses Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, "figuras muito queridas, também pelas jovens gerações". Estas decisões do Pontífice “inspiram nos meus concidadãos uma profunda gratidão ao Bispo de Roma, cuja particular solicitude pela Itália todos sentimos”.

Mattarella conclui, fazendo “votos sinceros de todo o bem na continuação do Pontificado”, junto com os votos “ainda mais sentidos” de uma rápida recuperação.