Papa: o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão

Na mensagem de vídeo com a intenção de oração para o mês de março, dedicada às famílias em crise, o Papa Francisco diz que "na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras, cada pessoa é única. Mas as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas". Francisco afirma também que "perdoar significa dar uma nova oportunidade. Deus faz isto conosco o tempo todo".

Vatican News

Foi divulgada, nesta terça-feira (04/03), a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de março dedicada às famílias em crise, um tema cada vez mais importante na sociedade atual, na qual, em muitos países, o número de separações e divórcios ultrapassa o de casamentos.

Ouça e compartilhe

Não existem famílias perfeitas

Portas batendo, gritos em casa diante dos filhos, discussões fortes entre pais e filhos, conflitos entre irmãos e irmãs: O Vídeo do Papa, que acompanha as palavras de Francisco, mostra cenas da vida quotidiana que quase todos nós conhecemos de perto. De fato, todas as famílias têm as suas tristezas e alegrias, os seus momentos de crise:

Todos sonhamos com uma família linda, perfeita. Mas não existem famílias perfeitas. Cada família tem os seus problemas e também as suas grandes alegrias.

Cada pessoa é valiosa

Com frequência, os conflitos têm a sua origem nas diferenças entre os membros da família. Por isso, importa saber respeitar e valorizar cada um, com a certeza de que todos têm alguma contribuição a dar para a união da família.

Na família, cada pessoa é valiosa porque é diferente das outras, cada pessoa é única. Mas as diferenças também podem causar conflitos e feridas dolorosas.

O perdão renova sempre a família

Francisco afirma também que, quando os conflitos provocam feridas profundas, "o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão".

Perdoar significa dar uma nova oportunidade. Deus faz isto conosco o tempo todo. A paciência de Deus é infinita: Ele perdoa-nos, levanta-nos, faz-nos começar de novo.

Ao dar aos outros uma nova oportunidade, como Deus faz conosco, "o perdão renova sempre a família, permite olhar para o futuro com esperança".

Mesmo quando não é possível o “final feliz” que gostaríamos, a graça de Deus nos dá força para perdoar e traz paz, porque liberta da tristeza e, sobretudo, do ressentimento.

Redescobrir as riquezas de cada um

No entanto, como explica o Papa Francisco na sua Exortação Apostólica Amoris laetitia, "a experiência mostra que, com uma ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande percentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar". Quando se ultrapassa uma crise aprende-se "a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa".

Rezemos para que as famílias divididas encontrem no perdão a cura das suas feridas, redescobrindo, até nas suas diferenças, as riquezas de cada um.