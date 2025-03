O Papa aos Missionários da Misericórdia: conversão e perdão, o carinho de Deus

Por ocasião do Jubileu a eles dedicado, Francisco recorda aos Missionários da Misericórdia, em mensagem divulgada neste sábado, que ser testemunhas do Evangelho significa "estar atentos na escuta, prontos para acolher e constantes no acompanhamento daqueles que desejam renovar suas vidas e retornar ao Senhor".

Mariangela Jaguraba – VaticanNews

Foi divulgada neste sábado (29/03), a mensagem do Papa Francisco aos sacerdotes Missionários da Misericórdia por ocasião de sua peregrinação jubilar. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia teve início na sexta-feira, 28 de março, e se concluirá no domingo, 30.

Em sua mensagem, o Papa expressa aos Missionários da Misericórdia, "sua gratidão e o seu encorajamento", pelo testemunho do "rosto paterno de Deus, infinitamente grande no amor, que chama todos à conversão e nos renova sempre com o seu perdão".

A conversão e o perdão são as duas formas de carinho com as quais o Senhor enxuga cada lágrima de nossos olhos. São as mãos com as quais a Igreja abraça a nós, pecadores. São os pés com os quais caminhamos em nossa peregrinação terrena.

"Jesus, o Salvador do mundo, abre para nós o caminho que percorremos juntos, seguindo-o com a força do seu Espírito de paz", escreve ainda o Papa.

Francisco os encorajou "em seu ministério de confessores, a estar atentos na escuta, prontos para acolher e constantes no acompanhamento daqueles que desejam renovar suas vidas e retornar ao Senhor. Com a sua misericórdia, Deus nos transforma interiormente, muda o nosso coração: o perdão do Senhor é fonte de esperança, porque sempre podemos contar com Ele, em qualquer situação. Deus se fez homem para revelar ao mundo que Ele nunca nos abandona"!

O Papa conclui a mensagem, desejando "uma peregrinação frutuosa", e pedindo a Maria Imaculada que cuide deles como Mãe de Misericórdia.