Papa: a alegria cristã é confiar em Deus em todas situações da vida

Francisco recordou a sua internação no Hospital Gemelli em mensagem dirigida aos participantes da II Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália que começou nesta segunda-feira (31/03). Ao retomar o título das "Proposições" sobre "alegria plena" que serão analisadas e votadas, o Papa disse que "a alegria cristã é para todos", se realiza nos meandros do cotidiano, "não evita a cruz, mas brota da certeza de que o Senhor nunca nos deixa sozinhos": como tem sido a atual experiência de Francisco.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco enviou uma mensagem nesta segunda-feira (31/03) aos cerca de mil participantes da II Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália que começou na Sala Paulo VI, no Vaticano. No encontro, com trabalhos em grupos previstos até a próxima quinta-feira (03/03), cerca de mil bispos, delegados diocesanos e convidados irão analisar e aprovar as Proposições, fruto do discernimento eclesial no caminho comum dos últimos anos e relativas a três dimensões da conversão sinodal e missionária: renovação das práticas pastorais, formação e liderança.

A primeira assembleia foi realizada em novembro na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, em Roma, ocasião em que o Papa Francisco também enviou uma mensagem de encorajamento para que, o que foi colhido nestes anos como uma Igreja aberta e em escuta do Espírito, fosse traduzido em escolhas e decisões evangélicas, sem vitimismos e fechamentos. De volta à capital italiana para a segunda assembleia, o Pontífice deu as boas-vindas para aquela que é "a última etapa do percurso, pastoral e social que vocês percorreram nos últimos cinco anos", entre iniciativas, encontros e boas práticas.

A I Assembleia Sinodal das Igrejas na Itália em novembro de 2024 (© CEI)

A alegria cristã é para todos

Ao retomar o título das Proposições, “Para que a alegria seja plena”, o Papa Francisco recordou em mensagem a sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma e o seu período atual de recuperação na Casa Santa Marta:

"A alegria cristã nunca é exclusiva, mas sempre inclusiva, é para todos. Se realiza nos meandros do cotidiano e na partilha: é uma alegria de horizontes amplos, que acompanha um estilo acolhedor. É um dom de Deus – lembremo-nos sempre disso –; não é uma alegria fácil, não nasce de soluções cômodas para os problemas, não evita a cruz, mas brota da certeza de que o Senhor nunca nos deixa sozinhos."

“Eu mesmo experimentei isso durante minha internação no hospital e agora neste tempo de convalescença. A alegria cristã é confiar em Deus em todas as situações da vida.”

Durante os dias de assembleia, finalizou o Papa na mensagem, "vocês terão a oportunidade de aprofundar e votar as Proposições, fruto do que surgiu até agora e um eixo para o futuro das Igrejas na Itália. Deixem-se guiar pela harmonia criativa que é gerada pelo Espírito Santo. A Igreja não é formada por maiorias ou minorias, mas pelo povo santo e fiel de Deus que caminha na história iluminado pela Palavra e pelo Espírito. Sigam em frente com alegria e sabedoria! Eu os abençoo. Por favor, continuem a rezar por mim. Obrigado e bom trabalho!".