Uma corrente universal de oração pelo Papa Francisco

A oração do Terço pela saúde do Papa Francisco na catedral de Yangon, Mianmar (AFP or licensors)

Em todo o mundo, multiplicam-se as iniciativas dos fiéis para demonstrar proximidade e afeto ao Pontífice, internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. Da Itália à Espanha, de Mianmar à Argentina, muitas missas estão programadas para o dia 13 de março, aniversário da eleição de Jorge Mario Bergoglio.

Isabella Piro – Vatican News

Do terço à noite, no Vaticano, ao mundo inteiro continua incessante a proximidade dos fiéis ao Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Fiéis unidos numa “corrente de oração universal”, como lembrou o presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Maria Zuppi, na segunda-feira, 10 de março.

A proximidade da Argentina

Várias iniciativas de oração em muitas partes do mundo que se multiplicam em vista do 12º aniversário da eleição de Bergoglio à Cátedra de Pedro: no dia 13 de março, na igreja nacional dos argentinos em Roma, dedicada a Nossa Senhora das Dores, será celebrada uma missa em ação de graças, seguindo a celebrada em 25 de fevereiro passado. Na Argentina, terra natal de Francisco, por instrução da Conferência Episcopal do país, uma oração especial pela rápida recuperação do Pontífice será realizada durante as celebrações eucarísticas de quinta-feira.

Fiéis em oração na catedral de Yangon, Mianmar

O afeto de Mianmar

Orações pela saúde do Papa também estão sendo feitas em Mianmar: como conta o bispo da Diocese de Myitkyina, dom John Mung-ngawn La Sam, membro dos Missionários da Fé. “Todos os dias, às 17h, as famílias católicas se reúnem em suas casas para rezar pelo Papa, que está em seus corações. E muitos também rezam nos campos para pessoas deslocadas”. Ontem, em Yangon, o terço foi rezado na Catedral de Nossa Senhora, com o arcebispo local, cardeal Charles Maung Bo, que guiou a oração mariana do quarto onde o Papa dormiu durante sua visita a Mianmar em 2017.

Apoio da Espanha e da Romênia

Iniciativas de proximidade também estão sendo realizadas na Espanha: a seção nacional da Fundação Pontifícia “Ajuda à Igreja que Sofre” oferece a possibilidade, por meio de seu site, de oferecer missas para o Bispo de Roma e rezar por sua saúde, esperando que todos possam “contribuir para a paz e a unidade com o sucessor de São Pedro”. O carinho e oração vêm da comunidade cigana de Blaj, que o Papa Francisco encontrou durante sua visita à Romênia em 2 de junho de 2019. No último sábado, foi realizado um momento de oração na igreja do bairro Lautaro, a mesma que recebeu o Pontífice seis anos atrás.

Em frente ao Hospital Gemelli se reza pelo Papa Francisco

Cardeal Reina: “Um pensamento especial para o nosso bispo”

Enquanto isso, em frente ao Hospital Gemelli, fiéis de muitos países do mundo se reúnem constantemente para mostrar sua proximidade a Jorge Mario Bergoglio. Nos últimos dias, havia vários peregrinos da Eslováquia, nação visitada pelo Pontífice em 2021, bem como alguns jovens italianos de Terni, na Úmbria. A proximidade da Diocese de Roma não falta, naturalmente: nesta manhã, o cardeal vigário, Baldassare Reina, presidiu a missa na capela do Hospital Gemelli: “Nossa oração se eleva a Deus pelo Santo Padre, para que ele possa se sentir apoiado por todos nós”, disse ele em sua homilia. “Com um pensamento especial ao nosso bispo, o Papa Francisco”, lembrou ele, “o espírito de oração nos doa esperança e força, porque nos faz sentir que Deus está sempre do nosso lado e sempre pronto a nos ouvir”.

Incentivo às crianças

Por fim, no próximo domingo, 16 de março, uma delegação de meninos e meninas, acompanhada por seus pais e avós e pelo padre Enzo Fortunato, presidente do Pontifício Comitê para a Jornada Mundial da Criança, irá ao Hospital Gemelli para rezar por Francisco.