Francisco: o mundo faz os melhores votos para o Pastor da esperança

De todo o mundo chegaram mensagens dirigidas ao Papa pelo décimo segundo ano de seu pontificado no Hospital Gemelli. Muitas são as expressões de oração e proximidade: “Gratos pelo forte testemunho de fé e serenidade no enfrentamento do sofrimento”.

Benedetta Capelli - Vatican News

Há um movimento de afeto sincero e profundo pelo Papa Francisco por ocasião dos 12 anos do seu pontificado, que se completam nesta quinta-feira, 13 de março. Uma proximidade forte e particularmente sentida, dada a sua permanência no Hospital Gemelli, onde está exercendo o seu “magistério da fragilidade”. Do hospital romano veio a sua voz fraca, e talvez esse detalhe também tenha aumentado a oração pela saúde do Papa Francisco.

Pasolini: o Papa, um presente para a Igreja e o mundo

Há inúmeras mensagens chegando nestas horas. Do coração do Vaticano, o pregador da Casa Pontifícia, Pe. Roberto Pasolini, tornou-se a voz dos participantes dos Exercícios Espirituais na Sala Paulo VI, dirigindo sua saudação “cheia de gratidão ao nosso Santo Padre, neste dia tão especial”. “É o décimo segundo aniversário de sua eleição”, continuou, ”e se 12 é um número redondo, de plenitude, podemos realmente agradecer a Deus porque o dom do Papa Francisco à Igreja e ao mundo é completo. Certamente, nesses 12 anos, ele conseguiu se expressar em plenitude. Que o Senhor o guarde e o abençoe sempre”.

O Papa no encontro com os jovens no México, em fevereiro de 2018

A diocese de Roma: gratos por seu magistério e profecia

Do Vaticano à sua diocese, que recorda o bispo de Roma, mantendo-o próximo. “A condição de sofrimento que o marcou nas últimas semanas”, diz uma mensagem, ‘levou todos a rezar intensamente’. Salientando a gratidão por seu magistério e “pela profecia profetizada com tanta generosidade nestes anos”, o Vicariato acrescentou que “mesmo na doença Ele nos sustenta e nos convida a seguir em frente com esperança e força. Felicidades Papa Francisco”.

Igreja da Itália: o Gemelli, cátedra de um magistério de caridade

Ainda na Itália, chegam os votos do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Italiana, nos quais é citado o Livro do Êxodo. “Se por um lado há cansaço devido ao seu estado de saúde e à internação, por outro", se lê, "vemos no leito do Gemelli uma sólida cátedra do Seu luminoso magistério de unidade e caridade”. Em seguida, a garantia de oração porque “este aniversário se torna um motivo de maior gratidão ao Senhor, que é o Senhor do tempo e da história”.

Bispos argentinos: chamados a ser sinais de esperança

Itália e Argentina: os lares do Papa Francisco. Do país sul-americano vem o pedido para celebrar missas de ação de graças pelo décimo segundo ano da eleição do Papa Francisco e por sua rápida recuperação. Na mensagem, recordando as palavras do Pontífice na abertura do Ano Santo, o presidente da Conferência Episcopal Argentina, dom Marcelo Colombo, destaca que naquelas mesmas palavras “vibra seu coração de pastor que nos chama a ser sinais de esperança”. “Que nossa Mãe de Luján”, conclui a nota, ”interceda por Francisco e nos ajude a perseverar na oração em comunhão fraterna.

Os melhores votos para que continue sua missão

Uma rápida recuperação para continuar sua missão a serviço da Igreja e da humanidade. Esse é o desejo do Patriarca de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa. “Durante todo esse tempo, seguindo os passos de São Francisco de Assis, ele nos ensinou a amar a Deus e as pessoas, especialmente os mais necessitados”. A Conferência Episcopal Polonesa escreveu isso expressando proximidade: “ainda hoje, Santo Padre, carregando com Cristo a cruz do sofrimento, o senhor precisa de nossas orações. Estamos certos de que, como Pai, o senhor oferece seu sofrimento por nós, filhos e filhas da Igreja”. Agradecer pelo “forte testemunho de fé e serenidade no enfrentamento do sofrimento” é o desejo da Conferência Episcopal Albanesa, que recorda as pedras angulares do magistério de Francisco: a atenção às periferias existenciais e geográficas, uma das quais é justamente a Albânia. O Papa - dizem os bispos - tem sido uma voz firme a favor da paz e contra a guerra e o armamento”, e destacam sua atenção à criação e à fraternidade humana e universal.

Testemunho da entrega total a Cristo

Os melhores votos de uma rápida recuperação também chegam da direção dos Museus do Vaticano, enquanto La Civiltà Cattolica, a revista dos jesuítas, a ordem à qual pertence o Papa Francisco, dedicou uma edição especial aos 12 anos de seu pontificado com uma coleção de artigos que oferecem uma visão aprofundada de seu pensamento e ação pastoral. Os melhores votos também vêm do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que em uma nota lembra o compromisso comum de “promover a paz em todo o mundo, fomentar o diálogo inter-religioso e proteger a liberdade religiosa”. De Comunhão e Libertação, a garantia de orações pelo Papa e agradecimentos “por seu comovente testemunho de total e alegre entrega a Cristo”. “Nesses anos”, diz a mensagem, ‘pudemos experimentar sua paternidade, que nos permitiu iniciar uma jornada em direção a um seguimento cada vez mais verdadeiro e radical da pessoa de Jesus Cristo’.

Outra foto de arquivo do Papa Francisco em viagem ao México