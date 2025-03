Noite tranquila para o Papa no Gemelli

Esta é a atualização sobre o Pontífice divulgada na manhã desta quinta-feira, 13 de março, pela Sala de Imprensa do Vaticano. Segundo o boletim da noite anterior, a situação clínica permanece estável, com a última radiografia confirmando as melhorias observadas nos últimos dias. Ontem, o Papa Francisco acompanhou, por meio de videoconferência, os Exercícios Espirituais da Cúria Romana, dedicou-se à oração e recebeu a Eucaristia.

"A noite transcorreu tranquila." Foi o que comunicou na manhã desta quinta-feira, 13 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé ao atualizar o estado de saúde do Papa, internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro. Muito provavelmente, não haverá um boletim médico nesta noite, mas a Sala de Imprensa fornecerá, como de costume, algumas informações gerais aos jornalistas.

Boletim médico de ontem

No boletim médico divulgado ontem (12/03), foi informado que "a condição clínica do Santo Padre, na complexidade do quadro geral, permaneceu estável. A radiografia de tórax realizada ontem confirmou radiologicamente as melhoras registradas nos dias anteriores. O Santo Padre continua a receber oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica não invasiva durante a noite."

Na manhã de ontem, após acompanhar os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, o Papa recebeu a Eucaristia, dedicou-se à oração e, posteriormente, à fisioterapia motora. À tarde, depois de se unir novamente aos Exercícios Espirituais da Cúria, continuou em oração, descansou e prosseguiu com a fisioterapia respiratória.

Sobre as notícias divulgadas ontem a respeito de uma possível viagem do Papa a Niceia em maio, a Sala de Imprensa do Vaticano esclareceu que esse evento está em fase de estudo, mas nunca foi oficialmente anunciado.