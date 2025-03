Papa Francisco transcorreu uma noite tranquila

Atualização sobre o Pontífice divulgada na manhã desta quarta-feira, 12 de março, pela Sala de Imprensa vaticana: Francisco, cuja situação clínica permanece estável com leves melhoras dentro de um quadro que continua complexo, acompanhou ontem, por videoconferência, os Exercícios Espirituais da Cúria Romana na Sala Paulo VI, dedicou-se à oração e recebeu a Eucaristia. Além disso, continuou as terapias e a oxigenação de alto fluxo ao longo do dia.

"O Papa transcorreu uma noite tranquila", informa a Sala de Imprensa da Santa Sé na manhã desta quarta-feira, 12 de março.



Na noite de ontem, a respeito da situação clínica do Papa, a Sala de Imprensa vaticana explicou que os médicos confirmam leves melhoras dentro de um quadro que continua, no entanto, complexo. Não foi divulgado um boletim médico, considerando o estado de estabilidade. Tanto pela manhã quanto à tarde, Francisco acompanhou, em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI, os Exercícios Espirituais da Cúria Romana, dedicando-se à oração e meditação, conforme exigido neste tempo de retiro, e por isso não recebeu visitas. O Santo Padre também recebeu a Eucaristia.

Francisco prosseguiu com as terapias prescritas e continuou a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais. Hoje, 12 de março, são esperadas novas informações por parte dos médicos, que na segunda-feira, 10 de março, retiram o prognóstico reservado, embora ainda considerem o quadro clínico complexo. No dia de hoje, o texto da catequese da Audiência Geral não será divulgado, pois já não estava prevista devido aos Exercícios Espirituais.

