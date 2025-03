Praça interna do Hospital Agostino Gemelli (ANSA)

Papa no Gemelli: melhora gradual e leve

A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre a saúde do Santo Padre: as condições clínicas demonstram uma boa resposta à terapia. O prognóstico continua reservado. Nesta manhã, Francisco rezou na Capela e, à tarde, alternou descanso com atividades de trabalho.

Vatican News Eis o boletim verspertino deste sábado, 8 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco: "A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias tem se mantido estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento. Portanto, há uma melhora gradual e leve. O Santo Padre permaneceu sempre sem febre. A troca gasosa melhorou; os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis. Os médicos, a fim de registrar essas melhorias iniciais também nos próximos dias, prudentemente mantêm o prognóstico ainda reservado. Hoje de manhã, depois de receber a Eucaristia, o Santo Padre se reuniu em oração na capela de seu apartamento particular, enquanto à tarde alternou repouso e atividades de trabalho." Segundo informado, como programado, após a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia, à noite passará para a ventilação mecânica não invasiva. O Papa acompanhará os exercícios espirituais, que começam amanhã, em comunhão espiritual com a Cúria Romana. O texto do Angelus do Papa será divulgado como nos últimos domingos. Amanhã, o boletim médico pode não ser publicado devido à estabilidade do quadro clínico, mas a Sala de Imprensa do Vaticano fornecerá informações aos jornalistas. Em evidência 08/03/2025 Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli Francisco está descansando depois de passar uma noite tranquila. Foi assim que a Sala de Imprensa do Vaticano atualizou o estado de saúde do Papa na manhã deste sábado, 8 de março. ...

