Hospital Gemelli em Roma (ANSA)

Papa no Gemelli: parâmetros e exames de sangue estáveis. Prossegue o tratamento

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: as condições clínicas permaneceram estáveis em relação aos dias anteriores. Nenhum episódio de crise, nem febre. O prognóstico segue reservado. Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado.

Vatican News Eis o boletim verspertino desta quinta-feira, 6 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco: "A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável em relação aos dias anteriores. Também hoje, ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória. O Santo Padre continuou com benefício a fisioterapia respiratória e motora. Os parâmetros hemodinâmicos e os exames de sangue permaneceram estáveis. Ele não apresentou febre. Os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado. Considerando a estabilidade do quadro clínico, o próximo boletim médico será divulgado no sábado. Hoje, o Santo Padre se dedicou a algumas atividades de trabalho durante a manhã e a tarde, alternando descanso e oração. Antes do almoço, recebeu a Eucaristia." Nesta sexta-feira, mesmo que não haja o boletim médico, a Sala de Imprensa da Santa Sé fornecerá algumas informações sobre o Papa.