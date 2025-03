Noite tranquila para o Papa Francisco no Hospital Gemelli

Essa é a atualização da Sala de Imprensa do Vaticano desta terça-feira, 11 de março. Mesmo com a boa resposta à terapia, no entanto, será necessário continuar em um ambiente hospitalar por mais dias.

Vatican News “A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8h”. Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a Sala de Imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. Em evidência 10/03/2025 Papa no Gemelli: melhorias consolidadas. Médicos retiram o prognóstico reservado A Sala de Imprensa da Santa Sé informa sobre a saúde do Santo Padre: boa resposta à terapia, será necessário continuar o tratamento em ambiente hospitalar por mais alguns dias. ... Boletim de 10 de março O boletim médico desta segunda-feira (10/03) relatou “melhoras que se consolidaram ainda mais”, confirmadas por exames de sangue e pela boa resposta à terapia medicamentosa. E segue a nota: "Por esses motivos, os médicos decidiram, no dia de hoje, retirar o prognóstico reservado. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias. Nesta manhã, o Santo Padre pôde acompanhar os Exercícios Espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, depois recebeu a Eucaristia e foi à capela de seu apartamento particular para um momento de oração. À tarde, participou novamente dos Exercícios Espirituais da Cúria, acompanhando-os por vídeo. Durante o dia, alternou oração e descanso." Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui