Papa no Gemelli: condição estável, sem novos episódios de broncoespasmo

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: alternou a ventilação mecânica não invasiva com longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, continuou se alimentando e realizou fisioterapia respiratória. O prognóstico permanece reservado.

Vatican News Eis o boletim verspertino deste sábado, 1° de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco:



"A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável. Ele alternou entre ventilação mecânica não invasiva e longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, sempre mantendo uma boa resposta à troca gasosa. O Santo Padre está apirético e não apresenta leucocitose. Seus parâmetros hemodinâmicos sempre se mantiveram estáveis; ele continuou a se alimentar sozinho e fez fisioterapia respiratória regularmente, cooperando ativamente. O Papa não apresentou nenhum episódio de broncoespasmo. O Santo Padre está sempre vigilante e orientado. À tarde, ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou à oração. O prognóstico permanece reservado." Para o Angelus deste domingo (02/03) será divulgado um texto do Papa como aconteceu nos dois últimos domingos, devido à internação do Pontífice.

