Papa no Gemelli: dois episódios de insuficiência respiratória aguda

A Sala de Imprensa da Santa Sé publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do Santo Padre: os episódios de insuficiência respiratória foram causados pelo acúmulo de muco, que foi aspirado em ambas as ocasiões. A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. Francisco permaneceu sempre vigilante.

Vatican News Eis o boletim verspertino desta segunda-feira, 3 de março, publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco: "No dia de hoje, o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncospasmo. Portanto, foram realizadas duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções abundantes. No período da tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva. O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado." Segundo informado, os valores das análises de sangue permanecem inalterados, revelando a ausência de leucocitose. Um dado positivo, pois mostra que não há uma nova infecção, mas que o acúmulo de muco é consequência da pneumonia. As duas crises de hoje foram provocadas pela reação dos brônquios, que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias. O quadro das condições clínicas do Papa continua, portanto, complexo, com uma situação sujeita a criticidades, como as que ocorreram nesta tarde.