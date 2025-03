Francisco: “Precisamos buscar a Deus além de nossas expectativas”

Na catequese desta quarta-feira (04/03), Papa Francisco reflete sobre o reencontro de Jesus no Templo e o significado profundo de sua resposta a Maria e José. O Pontífice destaca que, muitas vezes, buscamos a Deus conforme nossas próprias expectativas, sem perceber que Ele se revela de maneiras inesperadas. A fé, segundo o Papa, exige confiança e desprendimento, assim como Maria precisou aprender ao longo de sua vida como a primeira discípula de Cristo.

Felipe Bauer - Vatican News

Diante de sua internação no Hospital Agostino Gemelli, o Papa Francisco não pôde conduzir a Audiência Geral desta quarta-feira, 5 de março de 2025. No entanto, o Santo Padre preparou e disponibilizou a catequese, dando continuidade ao ciclo jubilar sobre "Jesus Cristo, nossa esperança". O tema desta semana foi o episódio do reencontro de Jesus no Templo, quando, aos doze anos, Ele permaneceu entre os mestres da Lei, sem avisar seus pais, levando Maria e José a uma busca angustiante.

“Filho, por que nos fizeste isso?” Essa foi a pergunta de Maria ao encontrar Jesus depois de três dias de procura. A resposta do Menino, no entanto, surpreende: “Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo ocupar-me das coisas de meu Pai?” (Lc 2,49). Para o Papa Francisco, este episódio nos convida a refletir sobre a busca de Deus em nossas vidas, muitas vezes marcada pela preocupação e pelo medo de perdê-lo.

A fé exige confiança, entrega e desprendimento

O Santo Padre destacou o caminho de Maria como “peregrina da esperança”, que, pouco a pouco, foi crescendo na compreensão do mistério de seu Filho. Desde a visita a Isabel até a permanência junto aos discípulos após a Ressurreição, Maria foi se deixando moldar pela Palavra de Deus. “Ela não apenas gerou Jesus no ventre, mas o gerou também em seu coração, tornando-se a primeira discípula de seu próprio Filho”, ressaltou o Pontífice.

No entanto, mesmo com essa fé profunda, Maria e José enfrentaram a angústia de perder Jesus. A cena no Templo mostra que a lógica de Deus nem sempre cabe dentro de nossas expectativas humanas. “Os pais queriam proteger Jesus, mas Ele já caminhava para sua missão maior, na obediência ao Pai”, explicou o Papa. Essa tensão entre a segurança do amor familiar e a liberdade do chamado divino nos recorda que a fé exige confiança, entrega e desprendimento.

Seguir os passos de Maria e José

Francisco também enfatizou que esse episódio nos ensina a não tentar enquadrar Deus em nossos próprios esquemas. “Quantas vezes procuramos Jesus onde queremos encontrá-lo, e não onde Ele realmente está?”, questionou. Jesus não se deixa limitar: Ele está na vida dos que sofrem, na busca sincera pela verdade, no silêncio da oração e no serviço aos irmãos.

O Santo Padre concluiu sua catequese, convidando os fiéis a seguirem os passos de Maria e José, aprendendo a caminhar na esperança e confiando que Deus sempre se deixa encontrar. “A verdadeira resposta de amor ao Pai não está em um lugar específico, mas na entrega total da nossa vida a Ele”, finalizou.