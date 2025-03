Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Mianmar

Fiat 500 L que transportava o Papa em seu retorno do Gemelli, no domingo, 23 de março (ANSA)

A Sala de Imprensa da Santa Sé atualiza as informações sobre o estado de saúde de Francisco, convalescente em Santa Marta. O Pontífice foi submetido a exames de sangue na quarta-feira: os valores foram considerados normais. A redução gradual da oxigenação continua e ele concelebra a missa diária na capela. No momento não há visitas, continua o repouso, terapias e “um pouco” de atividade de trabalho. Informado sobre o terremoto no Sudeste Asiático, reza pelos mortos e feridos.

Salvatore Cernuzio – Vatican News

Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo há seis dias na Casa Santa Marta após 38 dias de internação no Policlinico Gemelli. O Santo Padre foi informado hoje do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. “O Papa foi informado sobre o terremoto em Mianmar e está rezando pelas muitas vítimas”, informa a Sala de Imprensa da Santa Sé, atualizando sobre o estado de saúde do Pontífice.

A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras e também no uso da fala, informa a Sala de Imprensa. A redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais.

Os dias do Papa no segundo andar da Domus vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os Dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta.

No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares.

“À distância, Francisco - como havia feito no Gemelli com os Exercícios Espirituais da Quaresma - acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI".

Quanto à programação para os próximos dias, o Angelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do Pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital.

Não há indicações para as celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante “com base nas melhoras do Papa”.